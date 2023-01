Altes immer neu

Schön sind ja die ewig gleichen Rituale vor und nach dem Jahreswechsel. Auch die medialen.

Erst erfinden "Zeit", "Stern" & Co. Jahr für Jahr Weihnachten neu: Fürchtet euch nicht – warum die Weihnachtsbotschaft so aktuell ist wie nie oder Josef, der erste moderne Vater (weil er das Kind eines anderen aufzog).

Nach Silvester dreht sich alles um Gesund abnehmen; Schnell abnehmen; Abnehmen ohne Diät – Diät ohne Abnehmen kommt häufiger vor, fetzt aber nicht so im Titel.

Und zwischen Josef und Nix-Diät geht’s nur um Sex. Österreicher in ihren 30ern sind beim Sex am aufgeschlossensten ("Kurier"); Was macht herausragenden Sex aus ("Süddeutsche"); Sexualtherapie: Junge Klientinnen benutzen Wörter, die ich noch nie gehört habe ("Zeit"); Mein Partner und ich leiden viel, Sex könnte uns helfen – ab er er hat sein Interesse verloren ("Guardian") – Schön, dass das Interesse an Weihnachten neu, Sex neu und Diät neu nie verloren geht. Was schrieben wir sonst um diese Jahreszeit?

