Alte Handys und Laptops verstopfen meine Kastln

Man kann mir vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich ein Nerd bin. Ich bin ein Gut Aiderbichl für Elektroaltgeräte. In meiner Schreibtischlade lagert eine beeindruckende Handysammlung. Nokia, Blackberry, Samsung. Samt dazupassenden Ladekabeln, die kein Mensch mehr entwirren kann.

Will auch keiner. Schließlich will auch keiner meinen veralteten Krempel reparieren. Schon gar nicht die Hersteller, die lieber mit fragwürdigen Innovationen den Markt fluten.

Damit soll jetzt Schluss sein. Ein Verbot für die Vernichtung funktionstüchtiger, aber unverkaufter Ware soll ebenso kommen wie eine Reparaturpflicht für Elektrogeräte und ein Einheitsladegerät für Handys.

Ich bin begeistert.

Hätte ich das früher gewusst, hätte ich auf das neue Gratishandy samt Vertragsverlängerung für die Lebensdauer einer afrikanischen Zwergmaus (2 Jahre) gewartet. Die Reparaturdevise der EU macht mir aber auch Sorgen. Vor allem, wenn ich in meiner Küche stehe.

Mein Kühlschrank tut, als müsste er seinen Inhalt gegen ein Wolfsrudel verteidigen. Er knurrt ohrenbetäubend laut – und das quasi rund um die Uhr. Das Dröhnen treibt mich in den Wahnsinn.

Am liebsten würde ich ihn aussetzen. Doch dann meldet sich das schlechte Gewissen, Ressourcenverschwendung und so. Also hoffe ich, dass er endlich von alleine eingeht. Schiele auf die Sterbetafel von Kühlschränken: Lebenserwartung bei 13 Jahren.

Die Tatsache, dass er vor 15 Jahren mit mir hier eingezogen, gibt mir Hoffnung.

Bei meinem Nachbarn hat im Sommer der prähistorische Rasenmäher den Geist aufgegeben. Jetzt hat er sich einen Rasenroboter gekauft.

Als überzeugter Technologie-Verweigerer hab ich gleich gewusst, dass das Ding nicht lange halten wird.

So war es auch.

Am Tag 1 ist der Mähroboter noch durch den Garten gekurvt, am Tag 2 lag er schon am Elektroschrott-Friedhof.

War ein tragischer Unfall. Der Nachbar hat ihn beim Ausparken überfahren.