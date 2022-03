Alt und gut

Im Terminplaner steht morgen, vorgedruckt: „Beginn der Sommerzeit – falls weiterhin gültig“. Die EU fragte ihre Bürger ja einst, ob sie das Zeigerverdrehen noch wollen. Eine im Vergleich Handvoll stimmte ab und sagte mehrheitlich nein – seither schlummert das Projekt. Aber zur Sommerzeit wollen wir eh nix mehr sagen.

Apropos alt: Morgen steigt in der Wiener Stadthalle „Abbamania“, eine von vielen Abba-Shows, die durch die Welt touren. Das ist ein Phänomen: Die Alten und die Verblichenen erstehen auf den Bühnen wieder auf – auf nur einer Litfaßsäule gesehen: Falco – das Musical; That’s life, die Sinatra-Story; All you need is love – das Beatles Musical; We will Rock You – Das Musical von Queen ... Ok, man hört heute auch Franz Liszt und Christoph Willibald Gluck, aber als Remmidemmi auf der Bühne doch eher nicht.

Die Sehnsucht nach Beibehaltung von nicht ganz Altem, aber Bewährtem ist offenbar groß. Das gilt schweigemehrheitlich wohl auch für die weiter gültige Sommerzeit.

