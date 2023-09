Alles wird gut

Die Kaffeehaus-Kette Starbucks hat Klagen am Hals, weil ihre Fruchtgetr├Ąnke die angepriesene Frucht nicht enthalten. Also die Mango Dragonfruit Lemonade ohne Mango und die Pineapple Passionfruit Lemonade ohne Passionsfrucht auskommt.

Wir lassen uns gerne bemogeln. Das Beispiel erinnert an einen vor Monaten beschriebenen Trend: Coca-Cola, das es auch ohne Zucker und Koffein gibt, gibt es wohl bald ohne Kolabohne. Ein brasilianisches Model hat ein Parfum kreiert, das auf Duft verzichtet und nach ihrem Schwei├č riecht (so wird die U6 zur mobilen Parfumerie). Veganer schmausen Schnitzel und Beuschel, die nie Fleisch, Herz oder Lunge gesehen haben. Und da Pflanzen Lebewesen sind, wird an pflanzenlosem Gem├╝se geforscht.

ÔÇ×Wenn dann alle colafrei trinken, fleisch-/gem├╝sefrei essen und kollektiv stinkenÔÇť, schrieben wir damals, ist alles gut. Ohne Mango und Passionsfrucht kommen wir diesem Gut schon wieder n├Ąher ...

