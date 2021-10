Nirgends wird so viel geheuchelt wie auf Beerdigungen und in Umfragen zum Thema Umweltschutz.

Plötzlich kann niemand ein Wässerchen trüben. Alle kaufen Bio-Baumwolle, keiner isst Fleisch, in den Urlaub wollen alle nur noch ökologisch nachhaltig – am besten zu Fuß, mit dem Esel oder mit der Bahn.

Blöd nur, wenn der Städter am Bahnhof feststellt, dass er seinen Bonzen-SUV nicht mitnehmen kann. Weil dieser mit seinen Maßen nicht auf den Autoreisezug passt. Tja, also doch mit dem Bleifuß in die Berge. In dem idyllischen Chalet-Dorf, mit dem die Alm gerade erst frisch zubetoniert wurde, kann man das Auto ohnehin relativ unbemerkt in der Tiefgarage versenken. Und den unverstellten Blick ins Grüne genießen.

Österreich ist unbestritten grün.

Das halbe Land ist bewaldet. Der Großteil davon mit reinster Monokultur. Das ärgert die einen und freut die anderen.

Zur zweiten Gruppe gehört unter anderem der Borkenkäfer.