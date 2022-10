Die kleinen Sünden straft der große Weiße sofort, hat man früher gesagt, wenn der liebe Gott auf eine Handlung A ein unangenehmes B folgen ließ.

Handlung A war das Posten eines Fotos: Weil Bäume einem Wohnprojekt in Wien zu wenig Platz ließen, wurden die Bäume einfach vertikal halbiert – das zeigte das Bild. Daraufhin bekam der Poster auf Facebook Werbung vom Nachbar-Projekt, der inzwischen über die Grenzen des Bezirks hinaus berüchtigten Betonwüste „Kennedy Garden“. Diese Werbung griff er computertechnisch an, indem er sie löschte – Fehler. Denn seither bekommt er (B) im Minutentakt Vorschläge von Bauträgern, wo er wohnungstechnisch zuschlagen könnte/sollte/müsste.

Er braucht keine Wohnung. Er will all die Projekte, die euphemistisch „Träume“, „Gärten“, „Himmel“ heißen, nicht sehen. Er will nur eines wissen: Wann war das noch gleich, als der Algorithmus in den Himmel einzog und den großen Weißen ersetzte?

