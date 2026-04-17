Alfred Dorfers WM-Kolumne: Sprachverwirrung am Fußballplatz

Vom Autor Alfred Dorfer Sprache verändert sich! Das ist der zeitgemäße Offenbarungseid derer, die sich mit den Gründen dafür nicht beschäftigen wollen. Natürlich verändert sich Sprache, aber die entscheidende Frage ist: wohin? Oder: Warum immer nach unten?

Im Fußball sind die Gründe dafür klar. Es ist meist Originalitätswahn oder schlicht Unbeholfenheit. Alle, denen bei Umschaltspiel das berühmte Geimpfte aufgeht und sich nach einem einfachen Konter sehnen, wissen, was gemeint ist. Wir nehmen auf jeden Fall etwas mit hört man immer öfter. Gemeint sind nicht Raubzüge im gegnerischen Stadion, sondern Lernprozesse. Man kann ein Stück weit oder einen Tick besser sein. Der Unterschied ist klar, der Tick ist wirklich wenig, ein Stück weit ist schon etwas mehr wenig. Man hört, dass zwei Stücke weit ungefähr dem Wert von 4,5 Ticks entspricht.

Der Strafraum dürfte einer politisch korrekten Minireform zum Opfer gefallen sein. Vermutlich klang das zu martialisch, also wurde die Box draus. Manche meinen ja, diese Transformationen seien einer gewissen Internationalität geschuldet, die sich meist in schlecht ausgesprochenem Englisch äußert. Doch es gibt auch provinzielle Gegenbewegungen. So musste das Hänz dem Handspiel weichen, obwohl sich der Referee durchaus hielt, so wie der Corner, der nur mehr selten Ecke heißen darf.