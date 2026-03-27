Von Schauspieler Alfred Dorfer Fußball und Intellektualität scheinen hierzulande immer noch ein Gegensatz zu sein. In manchen Kreisen gilt es sogar als Bildungsmerkmal, Fußball nicht zu mögen. Oft als einziges. Dem Kick haftet immer noch Proletenhaftes an, obwohl die Proleten längst verschwunden sind, zumindest aus der Sprache. Doch muss es etwas geben, warum Menschen zu Tausenden in die Arenen pilgern statt fiebrig zu bangen, ob ein Golfball im Wiesenloch verschwindet.

Vermutlich liegt es an der Einfachheit des Spiels. Golf ist auch einfach, werden jene einwenden, die Sex durch das 7er Eisen ersetzt haben. Stimmt, aber es gibt einen Unterschied zwischen einfach und einfach fad. Wir reden natürlich vom Zuschauen. Nehmen wir American Football, wo meist erwachsene Männer in seltsamen Rüstungen ständig aufeinanderkugeln. Um letztendlich ein hodenförmiges Etwas ein paar Zentimeter weiter zu bewegen. Da ist Fußball schon klarer, ganz zu schweigen von Baseball, wo Menschen gemächlich und scheinbar ziellos herumlaufen, nachdem ein Behelmter mit einem Schläger den Ball irgendwo hingedroschen hat.