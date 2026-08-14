„Ich empfinde keine Freude mehr“: Aida Loos über Weltschmerz und Schadenfreude

Wie tragisch. Wie bildungsbürgerlich diffus. Sie sitzen da wie ein stillgelegtes Prater-Karussell: technisch intakt, aber niemand hat den Strom angemeldet. Und dann „nicht mehr“. Es unterstellt ein goldenes Zeitalter und klingt nach Garantiefall. Wollen Sie umtauschen? Haben Sie eine Rechnung? Freude, originalverpackt. Setzen Sie sich, mein liebes Kondolenzbuch, und hören Sie auf, so tapfer zu schauen. Wann haben Sie sich denn zuletzt gefreut? Im Urlaub? Da hatten Sie Spaß, also verwahrloste Freude. Spaß braucht Publikum, Freude verträgt keines. Spaß muss immer lauter werden, um derselbe zu bleiben; Freude kann leiser werden und wächst sogar dabei. Spaß ist buchbar, und was buchbar ist, ist bereits vorbei. Die Freude aber muss man erwischen. Und damit meine ich nicht das, was Ihr Daumen den ganzen Tag macht.

Was tun Sie denn für Ihre Freude? Nichts, ich weiß. Sie warten. Sie behandeln die Freude wie eine Zustellung, und Sie sind sogar den ganzen Tag zu Hause. Trotzdem liegt jedes Mal der gelbe Zettel im Kasten: „Wir haben Sie leider nicht angetroffen.“ Zu Recht. Es war ja niemand da. Ein Bad bereitet Ihnen Freude? Mit Kerzen und Sekt? Verstehe. Sie bekämpfen also Ihren Weltschmerz mit dem Sortiment vom Bipa. Sie lassen 37 Grad ein, Körpertemperatur, damit das Wasser nicht merkt, dass Sie es sind. Dann zünden Sie eine Kerze an, die nach „Amber & Moos“ riecht, obwohl Sie weder wissen, wie Amber noch wie Moos riecht, und dann schmoren Sie im eigenen Grind, bis Sie sous-vide sind. Sie liegen in dem, was Sie loswerden wollen, und trinken dazu Sekt, damit die Sache auch noch feierlich wird. Sie veranstalten eine Vernissage für Ihre eigene Melancholie, dabei ist die Freude ein Abfallprodukt des Tuns, und nicht des Talgs. Duschen Sie lieber. Duschen ist wie Weinen: Es sammelt nichts und feiert nichts. Es spült weg und fertig.