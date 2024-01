Adelige Patienten

Auch die Royals m├╝ssen es in diesen Tagen schmerzlich erfahren. Der Buckingham Palast teilt am 17. J├Ąnner mit, dass Catherine, Princess of Wales, sich einer geplanten Operation unterziehen muss.

Einige Stunden sp├Ąter folgt dann die zweite Krankmeldung: K├Ânig Charles III. muss sich aufgrund seiner vergr├Â├čerten Prostata im Krankenhaus behandeln lassen. Teilte die Pressestelle bei Charles den Grund des Spitalaufenthaltes mit, h├╝llt sie sich bei Catherine in Schweigen.

Das l├Ąsst die Ger├╝chtek├╝che brodeln. Manche vermuten dahinter sogar einen Schachzug, um von der wahren Erkrankung der 42-j├Ąhrigen Catherine abzulenken.

Schon lange sorgen bei Charles seine geschwollenen Finger f├╝r Spekulationen. Doch der nimmt es mit Humor. Als Charles bei der Kr├Ânung einen Knopf nicht zumachen kann, hilft ihm Sohn William, der sich auch schwer tut. Charles scherzt: "Du hast dieselben Wurstfinger wie ich."

Ihr starkes R├╝ckenleiden soll f├╝r die Thron├╝bergabe der d├Ąnischen K├Ânigin Margrethe II. an ihren Sohn Frederik am 14. J├Ąnner verantwortlich sein. Ihr j├╝ngerer Sohn Joachim ├╝berlebt am 24. Juli 2020 eine Gehirnblutung und muss sich einer Notoperation unterziehen.

Prinz Daniel von Schweden leidet jahrelang an seiner Nierenerkrankung. Im Mai 2009 bekommt er eine Spenderniere von seinem Vater. Eine Transplantation wird auch auf die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit zukommen. Sie leidet an Lungenfibrose.

Weibliche Royals k├Ąmpfen damals wie heute mit Essst├Ârungen, wie Kaiserin Sisi, die spanische K├Ânigin Letizia, Diana oder Kronprinzessin Victoria von Schweden.

Der "Sonnenk├Ânig" leidet zeitlebens an Magen- und Darmkrankheiten, etwa an einem Bandwurmbefall. Doch er stirbt an Wundbrand am linken Bein aufgrund fehlender Hygiene. Gewaschen hat sich Ludwig XIV. nie. Darauf war er stolz. Kein Wunder, dass er als der "gro├če Stinker" gilt.