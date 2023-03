Abstellgleis

Aus Deutschland ist die Mär überliefert, dass jeder Pendler, der noch nicht von seniler Bettflucht geplagt ist, getrost bis halb acht schlafen kann und trotzdem noch den 7-Uhr-Zug in die Arbeit erwischt. Weil auf die Verspätungen der Deutschen Bahn Verlass ist.

Doch diesen Montag ist kein einziger unpünktlicher Zug in Deutschland unterwegs. Leider auch kein pünktlicher. Genau genommen gar keiner. Warnstreik. Der gesamte öffentliche Verkehr steht seit Mitternacht still. Und damit wohl auch schnell die Blechkolonnen voller Pendler, die sich auf den Autobahnen Richtung Ballungszentren schieben. Ein Traum für alle, die gerne im Stau stehen. Oder in der Grenzregion eine brauchbare Ausrede suchen, warum sie schon wieder zu spät kommen.

Deswegen in die Luft gehen, ist keine Lösung. Auch deutsche Flughäfen werden bestreikt. 380.000 Passagiere können sich den Abflug abschminken. Positiv formuliert, startet Deutschland „entschleunigt“ in die Woche.