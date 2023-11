Abgerutscht

Es gibt neben den großen Albträumen – man schaue sich nur um in der Welt! – auch die kleinen, persönlichen. Für Kulturredakteure mit fulminanter Höhenangst etwa eine transparente Rutsche in 165 Metern Höhe. In das Grauen beim Gedanken, sich selbst irrtümlich auf dieser Rutsche wiederzufinden, mischt sich aber Wohlwollen: Es passt halt so gut, dass am Donauturm nun die höchstgelegene Rutsche Europas prangt.

Man schaut den anderen hierzulande nämlich so gern zu am Weg nach unten.