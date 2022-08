Gute Nachrichten haben’s schwer. Da und dort sprießt ein Zeitungsblatt mit nur guten Nachrichten – und stirbt schnell . Weil es so wenig gute Nachrichten gibt. Und die Nüsse interessieren. „Only bad news are good news“ ist eine alte Medien(konsumenten)weisheit. So war’s auch zuletzt mit tatsächlich guten Meldungen:

„Bienen sind bei uns wieder im Höhenflug“, titelte eine Zeitung (nachdem ja Bienen und Wiesen Jahr für Jahr aufs Neue starben) – aber die böse EU erlaubt Brachflächenbebauung, und damit sind Summsis wieder bedroht.

Die über Jahrzehnte totgesagten Korallen im Barriere-Riff erholen sich rapide – aber nur die, die bei Sturm und Warmwasser wieder gefährdet sind.

Die Weinernte in Frankreich ist heuer trotz Hitzewelle um bis zu 20 Prozent reicher – aber die Dürre könnte …

Immer „aber“. Wie wär’s mit: Die Sonne scheint – schön! Es regnet – fein! Ein neuer Tag – juhuu! Ohne „aber“, aber dafür mit Freude am Leben.

