Ab in Quarantäne

Das blöde Virus ist ja wieder vermehrt unterwegs, da gehen auch die Besserwisserei und ihre Schwester, die Maßregelung, wieder mehr unter die Leut’.

„Heans, was verstengans am Wort Abstand nicht? Brauchens an Brockhaus oder was?“, schallte es in der Schlange an der Supermarktkasse an eine ältere Dame; „Wenn Sie sich so fürchten, so gehens halt in Quarantäne, bis alles vorbei ist“, gab die empört zurück; „Des haßt Karantäne, net Kwarantäne, wanns scho so schlau sand.“

Da ist sie wieder, die Frage, die über allem schwebt: K oder Kw? Man sagt ja auch zur Qualle nicht Kalle, sprachen die einen. Ja, aber aus dem Französischen importierte Qus sind ein K, und die Quarantäne kommt von dort, naseweisten die anderen. Das Quartier kommt auch von dort und ist kein Kartier …

Fest steht: Blieben alle Besserwisser und Maßregler in Quarantäne, egal, wie gesprochen, wäre das mit dem Virus schnell vorbei. Weil wo sollte es noch andocken?