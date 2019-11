71er des ewigen Thronfolgers

Am 14. November 1948 erblickt er das Licht der Welt. Ausgerechnet er, der Schüchterne, muss im Blitzlicht der Fotografen heranwachsen. Auf keinen Fall soll er verweichlicht werden, also keine Operation wegen der abstehenden Ohren. In seiner Biografie klagt Charles Philip Arthur George, Prinz von Wales und Herzog von Cornwall, über seine „elende Kindheit – ich kann mich an keine einzige Geste der Zuneigung erinnern.“

Im Kindergartenalter wird er nur zwei Mal am Tag zu einer kurzen Audienz bei seiner Mutter vorgelassen. Juni 1970: Ein Poloplatz nahe Schloss Windsor. Eine Ex-Freundin von Charles flüstert in sein verschwitztes Ohr: „Ich hab’ die Richtige für dich gefunden. Camilla Shand, seit sechs Jahren liiert mit dem Kavallerie-Offizier Andrew Parker Bowles.“ Doch Charles weiß, dass Camilla als seine Ehefrau nicht in Betracht kommt, da er nicht der erste Mann für sie ist. Sie heiratet Andrew Parker Bowles und wird zweifache Mutter.

Charles Wahl fällt auf die 19-jährige Kindergärtnerin Diana Spencer. Die Welt feiert das Brautpaar und schließt Diana ins Herz, als sie zwei Söhne zur Welt bringt.

Prinz Charles zieht sich nach getaner Arbeit immer mehr von Diana zurück und sucht die Nähe von Camilla. Die Ehe von Camilla ist zerrüttet, der auf Dauer gehörnte Ehemann Andrew hat das Dasein als Alibimann endgültig satt und macht Platz für Charles.

Nach der offiziellen Trennung von Charles und Diana im Jahr 1992 wahren Charles und Camilla den Schein, kommen getrennt zu Verabredungen, um zusammen sein zu können. Charles heiratet endlich am 9. April 2005 Camilla. Triumph einer einst verbotenen Liebe ...

Aus „ Prinz Segelohr“ ist mittlerweile ein silbermelierter Windsor geworden, der noch immer auf den Thron wartet. Niemand glaubt, dass die Queen auf leisen Sohlen davon gehen und abdanken wird.