Auf ATV lief eine Werbung für irgendwas mit einer „30-Tage-Orgasmus-Garantie“. Wenn man bedenkt, dass Schweine NUR einen maximal 30 Minuten langen Orgasmus haben, ist das eine sehr respektable Dauer. Arbeiten wird man halt 30 Tage nicht können. Wird man wohl gern Urlaub nehmen.



Weil man aber nur den letzten Teil der TV-Werbung gesehen hat, muss man den ganzen Tag ATV schauen. Man will ja herausfinden, wo’s den Orgasmus gibt (und was es kostet). Denn dieser Werbespot – so würde Nadja Bernhard, bekannt aus dem ORF-„Sommergespräch“, jetzt sagen, „der muss ja was mit Ihnen gemacht haben, das muss doch Spuren hinterlassen haben, was hat er mit Ihnen gemacht?“ NEUGIERIG hat er gemacht.



Deshalb ATV: The Mentalist, The Mentalist, The Mentalist, nix, Wachzimmer Ottakring, The Mentalist, Die Lugners, nix, Heinzl in Amerika ... genug! Erzwingen kann man es nicht. Vögel haben überhaupt keinen Orgasmus, und Forellen täuschen ihn vor. Also was soll’s.

Im Buch " Pisa schaut fern" aus dem Wieser Verlag gibt es auch noch Fernsehwerbung für Klobesen, AlaskaPlüsch und Suppengemüsepulver. Mit Karikaturen von Bernd Ertl. Im Handel um 18,80 Euro.