Die zweite Jännerhälfte ist so eine Nichtzeit – das Jahr ist nicht mehr ganz neu, aber auch noch nicht so richtig in Schwung, der Winter ist grau, der Frühling noch fern, los ist auch nix.

Der Blick ins Archiv bestätigt das: An einem 24. Jänner wurde zwar Caligula samt Familie ermordet (41 n. Chr.), Apple präsentierte seinen ersten Macintosh Computer (1984) und Brian Epstein übernahm das Management der Beatles (1962); Friedrich II. und noch nicht Große (1712) und E.T.A Hofmann (1776) wurden geboren und Winston Churchill (1965) und Arik Brauer (2021) verstarben leider. Aber sonst? In Amerika wurde das erste Dosenbier abgefüllt (1935), und das hätte man sich auch sparen können.

Seit jeher aber gleich spannend (okay, im Caligula-Jahr noch nicht): Elf Monate später war jeweils Weihnachten. Und das ist, nur dass keiner sagt, er wäre nicht rechtzeitig daran erinnert worden, auch heuer so.

