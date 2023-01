Der Jänner gilt vielen als die lahmste Zeit des Jahres (Weihnachten/Feststimmung vorbei, Tage noch kurz, Frühling weit weg). Und der 17. Jänner ist gefühlt irgendwie der unnötigste der lahmen Tage.

Vielleicht liegt’s an der Zahl. In Italien ist die 17, was bei uns die 13 ist: eine Unglückszahl. Die Sintflut rauschte auch an einem 17. Monatstag im langen Leben des Noah heran. Carl Friedrich Gauß fand heraus, dass die Darstellung der 17 als Fermatsche Primzahl es ermöglicht, das regelmäßige Siebzehneck mit Lineal und Zirkel ... – können Sie noch folgen?? Und „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ zu trällern, ist politisch auch nicht mehr korrekt.

Sollten Sie aber heute Geburts-, Namens- oder Hochzeitstag haben, ein aufregendes Date planen oder sich über das kürzlich an dieser Stelle präsentierte (richtige) Currywurst-Rezept wagen: Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, genießen Sie den Tag! Vielleicht tun’s alle anderen ja auch einmal, obwohl Jänner und 17.

