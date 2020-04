Lilli kocht traditionell: Brathendl

Was ist in dem Päckchen, das im Hendlbauch gesteckt ist?

Diese Teile des Huhns solltest du darin finden: Leber, Hals, Magen, Herz. Gib alles in ein Sieb, lasse Wasser drüberrinnen, und dann alles abtropfen. Die Leber schmeckt toll, wenn du sie in ein wenig Butter in einer Pfanne brätst und dann mit einem Stück Brot isst. Den restlichen Teile legst du am besten in einem Sackerl in den Tiefkühler und kochst sie mit, wenn du das nächste Mal Hühnersuppe machst.