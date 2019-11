Zwischen Füttern, wickeln (lassen) und „wischen“

Alles dreht sich um ihre Babys. Einigermaßen nervös haben sie ständig (mindestens) ein Auge auf ihre Babyphone, auf denen sie offenbar auch einen Monitor haben, der den Schlaf und jede Bewegung der Neugeborenen bildlich überwacht. Und sie genießen im Garten zwischen ihren Wohnhäusern diese scheinbar ersten freien Minuten als frischgebackene Mütter. Die eine, karenzierte Top-Juristin, die andere Krankenschwester. Erstere eher zurückhaltend (besonders fürsorglich Verena Müller), Zweitere überschwänglich mit einem Schuss Drama-Queen (sehr spielfreudig Roxana Rahnama). Was den humorigen, ironischen Anteil der englischsprachigen Komödie „Cry it out“ im Wiener Ateliertheater antreibt.

Der Titel des Stücks von Molly Smith Metzler (u.a. Drehbücher für die Netflix-Serie „ Orange is the new Black“) ist schon mehrdeutig. Die Mütter „schreien“ sozusagen ihre neue Fixierung und alles was damit zusammenhängt, raus. Unter demselben Titel kursiert auch eine Art „Schlaftrainingsmethode“ für Babys, bei der die jungen Kinder - für einen festgelegten Zeitraum, oft in allmählich zunehmenden Intervallen, ein paar Tränen und Aufregungen vergießen“ sollen, bevor sie gefüttert oder anderweitig beruhigt werden.