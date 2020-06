Zwei Mal (keine) Angst vor wilden Tieren

Und es gibt den Drachen doch...

Auch wenn der eine Teil des Titels es vielleicht nahelegen würde, mit DEM berühmtesten aller kleinen Prinzen hat es nichts zu tun. Dieser kleine Prinz bekommt von seinen Eltern ein eigenes Schloss. „Hmm“, antwortete der kleine Prinz. „Hier will ich aber nicht bleiben. Was ist, wenn da ein Drache reinkommt?“

„Papperlappa! Ein großer Prinz wie du wird sich doch nicht vor so einem Blödsinn fürchten!“, rief der König“…

Und natürlich taucht in den großen Bildern und den jeweils wenigen, knappen Textzeilen von Jean-Luc Englebert in "Keine Angst, kleiner Prinz!" gleich in der ersten Nacht ein Drache auf. Wirkt in den Bildern nicht wirklich furchterregend, sondern eher verspielt neugierig, aber der kleine Prinz vernimmt aus seinem Bett im ersten Stock ja auch „nur“ die Geräusche. Klettert über eine Leiter ins Freie, macht sich ins Nachbarschloss der Eltern auf und klagt seine Befürchtung. Nix da, wird er nicht ernst genommen und wieder weggeschickt.

Auf sich allein gestellt, behelmt und bewaffnet er sich, erschrickt und vertreibt den Drachen, der abhaut und … beim nächsten Tor ins Schloss der Eltern wandert … - wie und was dort passiert – das kannst du dir selber ausdenken und –malen …

