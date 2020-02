Zukunft, die wir vielleicht verhindern können

Faszination Royals?

Großer Sprung: Was macht (noch immer) die Faszination von Königsgeschichten aus, nicht nur der Shakespear’schen Dramen, sondern auch aktuelle Storys wie Harry, Meghan usw. oder der TV-Serie „Wir sind Kaiser“, weshalb hängen viele Menschen so daran?

Krassnigg: Diese Frage macht ein weites Feld auf. Das Festival „Bloody Crown“ ist ja als langjähriger Zyklus geplant, weil das Thema so groß ist und wir mehrere Aspekte abdecken wollen.

Dazu kommt diese Neugierde auf aktuelle Royal - was machen die, dann Anhänger von Monarchien und auch Persiflage.

Aber auch ganze tolle Drehbücher der jüngsten vergangenen Jahre von englischen oder US-Serien verlaufen klar nach der Königsdramen-Dramaturgie: Es geht um Aufstieg und Fall von Macht und Mächtigen, rise and fall of power. Menschen sind interessiert, wie Macht entsteht, wie sich Mächtige bekämpfen, bekriegen, verraten, fallen, wieder aufstehen usw.

Game of Thrown, House of Cards, … Eine Familie, ein Imperium wird mächtig, es wird konstruiert, gebaut, es kommt sofort die Konkurrenz und es beginnt der Konflikt, der Krieg, Abfallen, untergehen …Seit der Antike sind Menschen daran interessiert. Spannend aber ist, dass es in jüngster Zeit wieder so eine Hochkonjunktur dabei gibt. Ich vermute, pessimistischerweise, weil wir mit neuen mittelalterlichen Strukturen zu tun haben. Wenn man sich die Herrschaften anschaut, die rundum regieren – im Nahen Osten, in den USA, in Europa, dann haben die was von Feudalherren. Das hat man glaub ich so vor 20 Jahren nicht gedacht.