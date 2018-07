„Das Blatt hat ja Löcher!“ ertönt ein erstaunter Aufschrei im Hof der Bücherei Erdbergstraße (Wien-Landstraße). Es geht um ein grünes Blatt eines Baumes, das unter den Linsen eines Qualitätsmikroskops liegt. Kinder nehmen an diesem Nachmittag unterschiedlichste Objekte unter die Lupe – und das im wahrsten Sinn des Wortes. Livia, Ilvy, Jakob, Magdalena, Johannes und Michael sind an diesem Mittwoch in die Experimentierwerkstatt gekommen. In eine solche verwandelt(e) sich die von der städtischen Bücherei umgebene Freifläche an fünf Mitwochnachmittagen während der Ferien – in Zusammenarbeit mit dem ScienceCenter-Netzwerk.

In den Bann gezogen

Neben dem Mikroskop liegen vor allem pflanzliche Gegenständen zur vergrößerten Betrachtung: Scheiben von Knoblauch, Zwiebeln, das genannte Blatt und noch so manches. Auch ein Erdapfel (Kartoffel) wurde zuvor von Mira, einer der Explainer_innen des Wissenschaftsvermittlungsteams, angeschnitten. Der Erdapfel/die Kartoffel erregt aber als Ganzes große Aufmerksamkeit – verschrumpelt mit weiß-lila „Auswüchsen“ – den Keimlingen dieses Nachtschattengewächses. „Schaut aus wie ein Gebirge aus dem der Kopf eines Dinosauriers wächst“, meint Johannes, den das Mikroskopieren besonders fesselt zu Balduin, Miras Kollegen vom ScienceCenter-Netzwerk. Das, so verkündet er mehrfach, werde sein Wunsch für Weihnachten und den kommenden Geburtstag sein: „Das kann man immer machen, wenn dir langweilig ist“ – und schon legt er das nächste Objekt zur Betrachtung auf die kreisrunde Fläche unter den Linsen, dreht am Rad, um zu fokussieren und die Dino-„Hörner“ im Detail zu beobachten.