Wollen schön das Gefühl rüberbringen

Warum habt ihr „Der kleine Prinz“ gemacht, der schon so oft zu einem Theaterstück gemacht worden ist?

Rita: Es war schon lange meine Idee, dieses Buch auf die Bühne zu bringen. Aber es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir schon ein paar Jahre, eigentlich schon seit meiner Kindheit, Gedanken darüber gemacht. Das Lustige ist, ich hab eine Szene des jetzigen Stücks schon für meine Schauspiel-Aufnahmeprüfung vorgesprochen. Das hat die Kommission offenbar so beeindruckt, sie haben mich sofort aufgenommen.

Welche Szene war das?

Die Schlussszene, wo die Sterne zu Glocken werden und über das Lachen. Das hat mich schon damals berührt und das war mir total wichtig. Ich war dann sehr glücklich, dass der Georg auch gesagt hat, ja da können wir was draus machen. Mit der Musik vom Georg hab ich gewusst, ja das kann dann auch etwas werden, dass das nicht zu kitschig, verschnörkselt wird, sondern das schön Gefühl rüberkommen kann.

Georg, wie bist du an die Musik herangegangen?

Es gibt so eine grundlegende Poetik in dem Text des kleinen Prinzen. Die gleiche Poetik findet man in den französischen, aber auch den deutschen Chansons der 60er Jahre wo die Geschichten viel, viel fein ziselierter sind, als man sie in einem Schlager oder einem Musical hätte. Ich denke an Konstantin Wecker oder André Heller, die Poetik in ihre Lieder gebracht haben ohne Kitsch und ohne Plastik zu machen. Wir wollten kein Musical machen.

Hast du zuerst komponiert oder zum Schauspiel von Rita improvisiert?

Auf der Bühne steht ein Elektronik-Tonstudio der 60er Jahre mit Modulen, die Geräusche erzeugen von einem Zikadenschwarm in einem Busch, eine Schreibmaschine, einen Donner erzeugen können. Gleichzeitig gibt’s ein Klavier, ein e-Piano, verschiedene Klänge, die aus dem Weltall kommen. Diese Sachen vermischt machen das Ganze interessant.

Habt ihr Szene für Szene erarbeitet oder zuerst einmal eine Grundstimmung improvisiert?

Rita: Mir war die Grundstimmung schon ziemlich klar, weil ich diesen inneren Weg schon vor mir gesehen hab. Aber dann musste ich das umsetzen. Also hab ich an der Fassung gearbeitet – relativ lang. Ich hab mich viel mit dem Originaltext von Exupéry beschäftigt, auch geschaut, welche Ausdrücke verwendet er da, wie kann ich das im Deutschen gut wiedergeben. Welches Wort drückt für mich dieses oder jenes Gefühl am besten aus. Dann haben wir eben gemeinsam geschaut, an welcher Stelle wären Musiknummern sinnvoll damit da wirklich das Emotionale gut rüberkommt, dass der Inhalt bestmöglich unterstützt wird.

Dann mussten wir natürlich die Textfassung noch einmal umarbeiten. Um aus einem Prosatext ein Lied, ein Chanson zu machen, muss man dann doch oft etwas umstellen oder umdichten.