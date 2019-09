Wolf oder nicht Wolf - ist das die Frage?!

Fake News oder Fakten? Wahrheit oder Lüge? Ein ernstes Thema, fast allgegenwärtig – in politisch brisanten Zeiten aber auch im (multimedialen) Alltag. So witzig, spritzig und doch treffgenau wie in „Wolf!“, das zur Saisoneröffnung im Dschungel Wien Premiere hatte, wurden diese Fragen wohl noch nie thematisiert.

Der Solodarsteller auf der Bühne, Sven Kaschte (Autor: Raoul Biltgen, Regie: Paola Aguilera) spielt einen Influencer, YouTube-Star mit Auszeit auf einer Alm, um beim Schafe-hüten einen neuen Song zu schaffen. Natürlich leidet er darunter, kaum Handyempfang, geschweige denn brauchbare Internetverbindung zu haben. Der Freiraum, den er sich für neue Kreativität erhofft hatte, wird eher zu lähmender Langeweile. Ha, da könnte er doch den Bauern im Tal einen Prank spielen, wie Streiche „neudeutsch“ heißen. „Woooolllllfffff!“ mit dem Angstruf scheucht er die Bauern auf. Ätsch reingefallen.

Soweit die Grundgeschichte, die Anleihe nimmt bei einer Fabel des altgriechischen Dichters Äsop vom Hirtenbuben und dem Wolf. Aus der Story ergeben sich die eingangs gestellten Grundfragen. In enger Verbindung damit steht auch das Spielen mit Ängsten – wofür nicht zuletzt Wölfe als DIE Metapher stehen. Allerdings gar nicht in allen Kulturen. In anderen stehen Wölfe eher für Macht, Stärke oder auch familiäre Fürsorge.