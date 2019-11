Wo ist’s am lautesten und was kann man dagegen tun

Bund/Länder/Gemeinden …

Anna Streissler merkte auf die KiKu-Frage, wieweit Erkenntnisse der Projekte in Schulbauten Eingang finden noch an: „Schulbau ist in Österreich je nach Schultyp Gemeinde-, Landes- oder Bundessache. Der nachträgliche Einbau von Schallschutzdecken und -paneelen ist einerseits eine finanzielle Frage, andererseits eine Sicherheitsfrage (Brandschutz).

In der Gemeinde St. Ulrich/ Greith wurden z.B. im Rahmen des Projekts relativ unkompliziert Gemeindegelder locker gemacht, damit zwei Klassenräume eine Schallschutzdecke bekommen. Diese zwei-Klassen-Volksschule in der Steiermark hat außerdem im ersten Projektjahr mit einer Theaterpädagogin, im zweiten Jahr mit einer Pantomimin Theaterstücke erarbeitet, bei denen es um Lärmprävention ging.

Die haben auch organisatorische Veränderungen vorgenommen, z.B. fixe Lesepartner für die Frühlesephase ausgemacht, wodurch es zu weniger Konflikten kam. Auch die Jausen-Situation wurde umorganisiert, damit die Jause ruhiger abläuft und diejenigen Kinder, die nach 15 Minuten fertig sind, ins Freie gehen dürfen.

In einigen Schulen wurden schallreduzierende Raumelemente nach der Bauanleitung (die auch den Brandschutz berücksichtigt) von unserem Projekt-Akustiker Dr. Weiß-Bouslama gebaut, z.B. an der HLW Krieglach.

Zur kreativen Gestaltung von Lärmschutzpaneelen: Bei unserer Projektmesse ist u.a. Katharina Zima, eine Künstlerin, die abseits von unserem LOL-Projekt in der VS Weiden ( Burgenland) kreative Paneele gefilzt hat mit Motiven, die zum Neusiedlersee passen und die auch bereit ist, in anderen Schulen ähnliche Workshops durchzuführen.“

