„Wo die Gerechtigkeit wohnt, da will ich hin!“

Geschichte begegnet uns oft „nur“ als jene, die erzählt und überliefert ist/wird. Wie’s wirklich war? Wer weiß?! So manches wird vor allem Helden angedichtet, ihre Taten und ihr Wirken geschönt dargestellt. Andere Menschen, die Großes, vor allem Gutes getan haben, fallen nicht selten unter den Tisch der Geschichtsschreibung. Sie werden selten bis nie bekannt. Sehr oft trifft das auf Frauen zu - ob in Wissenschaft, Kunst oder auch in Legenden.

(Um-)Verteilung

Eine seit geschätzten 900 Jahren bekannte Erzählung ist die von Robin Hood. Rächer der Armen, der (Super-)Reichen in der Gegend des Sherwood Waldes einen Teil ihrer Barschaft raubte, um sie zu verteilen, also ein Held der Gerechtigkeit. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass diese Geschichte immer wieder und derzeit verstärkt erzählt wird. Immerhin berechnete der internationale Zusammenschluss verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, Oxfam, zu Beginn dieses Jahres, dass allein 26 Milliardäre so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, so die Direktorin dieser Organisation, Winnie Byanyima, vor dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos ( Schweiz).

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“, zitiert das Wiener Theater der Jugend Mahatma Gandhi im Programm zum jüngsten, letzten Stück dieser Saison.