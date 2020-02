"Wir sind gemeinsam die Königin"

Die Figur der Shakespear’schen Lady Macbeth war, nehm ich an, bekannt?

Alle drei: Lady Macbeth ist ein Muss am Theater. (Alle drei bedauern, sie bisher nie gespielt zu haben.) „Sie ist eine extreme Frauenfigur, die treibende Kraft und das ist nicht so häufig in der Literatur, auch nicht in Shakespeares Stücken.

Sie hält es letztendlich selber aber nicht aus. Die beiden Macbeth sind ein Pärchen, das sich sehr auf Augenhöhe begegnet, ein Team.

Wolf: Faszinierend ist das Stück - wie ein riesiger Sturz, der nicht mehr zu bremsen ist. Sie gehen so weit und es geht hinunter und hinunter. In die tiefste Hölle. Eigentlich ist nie ein Zenit erreicht worden. Sie haben nur eine Idee davon. Das Glück nach dem Mord, dass man sagt, jetzt ist man endlich angekommen, dieses Glück kommt nie. Der Höhepunkt kommt nie, es geht dann in die Hölle.

