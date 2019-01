Wetterleuchten, große Fragen oder Schwestern-Planet

Am Anfang war der Beat

Grandiose synchrone Tanzpassagen und sehr spannende Soundeffekte brachte eine „neue Theorie“ zur Entstehung des Lebens auf der Erde. Am Anfang war sozusagen der Rhythmus – „It all begins with the beat“ (ab 10). Ein- und Mehrzeller – genial wie zwei Tänzerin zu scheinbar einem Wesen verschmelzen. Cut, schneller Sprung gleich zu den Menschen, es ist ja nicht so viel Zeit. Viviane Tanzmeister, Elisa Berrod, Naima Rabinowich und Miranda Rumerstorfer (auch Konzept und Choreo) begleitet vom Schlagzeuger Raphael Schuster verdichten die Entwicklung des Lebens auf der Welt – und stellen obendrein gegen Ende noch die Frage, welchen Preis die hat.

Ein bisschen in die Welt der Virtual Reality lassen Anja Pletikosa & Attila Antal in „Counting Sheep“ (Schaf zählen, ab 13) eintauchen. Sie spielen mit der Interaktion zwischen Live-Performance (Choreo: Dora Kokolj), Video (Vedran Senjanović) und Live-Steuerung verschiedener Lichtstimmungen über ihre Smartphones und thematisieren dabei all das auch – mit den dazugehörigen Medien.

Eröffnet wurde der Abend mit der raumgreifendsten Performance „Um-räumen“ (ab 13). Die gesamte Probebühne durchzogen von auf den Boden geklebten weißen Linien, das Publikum verteilt auf drei Seiten an den Rändern. Akteur_innen, die sich nur auf Linien bewegen – und dies in unterschiedlichster Weise tun - bis hin zu parkour-mäßig. Der vorgegebenen Raum wird in Fragte gestellt und eben „um-geräumt“ (Konzept: Manora Auersperg; Regie & Performance: Franziska Adensamer, Manora Auersperg, Lisa Braid, Julia Herzog, Wolfgang Miksits, Patrick Morawetz, Tina Zierhofer)

