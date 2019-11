Wenn Wünsche in Erfüllung gehen – ist’s nicht immer nur fein

Nicht nur lustig für die Bühnen-Kinder

So spannend vielleicht zum Zuschauen die Reise der beiden „Kinder“ ( Sandra Bell und Lukas Müller), so unheimlich und voller Angst ist die eine oder andere Station bei der Maria und Paul landen. Sie begegnen den Zottels in der Steinzeit, landen auf Hawaii. Dort lernen sie – und mit ihnen natürlich die jeweils 2000 Zuschauer_innen, dass Frohe Weihnacht auf Hawaiisch „Mele Kalikimaka“ heißt.

So lustig es bei diesem Halt der Reise der beiden Kinder zugeht, so düster wird’s als sie auf ihre eigenen Urgroßeltern (gespielt von ihren Eltern Barbara-Theres Kugler und Martin Muliar) treffen. Die leben in ziemlicher Armut, was so manche der Erzählungen ihres Opas erklärt. Hier sie auch das Waisenkind Mariella ( Stella Kranner) auf das vielleicht ein bisschen zu fein gekleidet dafür ist, dass sie schon tagelang hilflos auf der Straße sitzt. Und … - aber es sei ja doch nicht alles verraten.