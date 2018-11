Wenn Stimmen im Kopf miteinander und mit dir streiten

„Er ist zwölf, als er den Stimmen einen Namen gibt. Kore, für die freundlichste unter ihnen (Obwohl ich auch manchmal ziemlich harsch sein kann, nicht?), fragt Kore sogleich, leicht spöttisch und zufrieden mit ihrem neuen Namen. Er nickt, um Kore zu bestätigen – seine Stimmen brauchen immer Bestätigung, konstant, er wird langsam müde davon – und überlegt, was der passende Name für die zweite Stimme sein könnte. Man kann nie wissen, was diese Stimme tun wird, denn sie ist doppelzüngig. Sie kann ihm die liebsten Worte sagen, ihn bestärken und aufbauen, und im nächsten Moment etwas Boshaftes sagen, ihn und seine Handlungen negativ beeinflussen, und das erschöpft ihn. Er mag die Stimmen, natürlich tut er das – [Und du tust auch gut daran], erinnert ihn Stimme zwei – aber manchmal werden sie ihm zu viel, die zweite, mit ihren immer wechselnden Meinungen und Ratschlägen, und die dritte, diejenige, die er am wenigsten mag, da sie so böse ist. Anfangs, ganz am Anfang, da waren sie alle drei noch nett und voll Unterstützung und guter Worte, doch das hat sich geändert. Bis auf die dritte Stimme sind die Stimmen immer noch nett, zumindest manchmal, aber sie sind inzwischen immer öfter auch boshaft, und der Junge kann nicht anders, als sich zu wundern, wie die Stimmen sich verändern werden, wenn noch mehr Zeit verstreicht. Er nennt die zweite Stimme Janus, nach dem römischen Gott mit zwei Gesichtern. [Ein überaus passender Name.] Und die dritte Stimme, diejenige, welche die bösesten Ideen und Worte für ihn hat, sie nennt er Stheno. Es sind drei Namen, die nicht im Mindesten zueinander passen, aber sie passen sehr wohl zu den Stimmen. Er ist glücklich damit.“

So bleibt es nicht. Die Stimmen werden immer schlimmer. Vor allem fragen sie immer mehr und stärker „Was ist dazwischen“? Zwischen wo und wem?. Immer massiver – bis zu einem bitteren Ende.