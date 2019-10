Wenn Reich und Arm spüren, wie’s den anderen geht

Schattenseiten

So lernt der Reiche die Schattenseiten der Herrschaft seines Königshauses kennen, die hungernden Menschen in der Stadt. Und der Arme im Gewande des Reichen verwirrt zunächst seine Umgebung mit Menschlichkeit, die für seine Bediensteten völlig unbekannt ist. Doch je länger er in dieser Rolle lebte, umso mehr nimmt er auch Herrschaftszüge an. Ohne allerdings seine Menschlichkeit ganz über Bord zu werfen. Woraus sich natürlich erst die Dynamik des Geschehens ergibt. Wobei ein bisschen viel Degenfechterei ist schon dabei – was manche Zuschauer_innen aber sehr lieben.

Die beiden genannten Hauptdarstellerinnen, aber auch das gesamte Ensemble, lassen die knapp zweistündige Aufführung (eine Pause) in der Fassung und Regie von Jethro Compton so dicht und rasant vergehen wie ein echter Page-Turner wie „neudeutsch“ Bücher genannt werden: So fesselnd, dass du nicht aufhören kannst zu lesen und so leicht, dass deine Blicke über die Zeilen fliegen.

Und so „nebenbei“ verbreitet das Stück die wichtige Botschaft, vielleicht sich auch einmal in die Lage anderer zu versetzen – was immerhin der erste Schritt für die Frage nach Gerechtigkeit sein könnte ;)

