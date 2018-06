Wenn Gedenken aktuell und lebendig wird

Eine spür- und erlebbare Klammer zwischen den Jahren ab 1938 und dem aktuellen (Gedenk-)Jahr (daran) schafft ein Stationentheater durch Teile der Leopoldstadt, des zweiten Bezirks von Wien: Arash//Heimkehrer ist ein Stück, das der iranisch-österreichische Autor Amir Gudarzi für die Bühne geschrieben hat.

Arash, die Hauptfigur, ist aus dem Iran geflüchtet, landet in Wien-Leopoldstadt in einer Wohngemeinschaft sogenannter Bobos. Was, so fragt er sich, haben die kleinen glänzenden, in den Boden vor Häusern eingelassenen quadratischen Platten mit Namen und Jahreszahlen („Stolperstein“, „Steine der Erinnerung“) zu bedeuten?

Begeh- und erlebbar

Die junge Theatermacherin und -aktivistin Natalie Ananada Assmann machte daraus in der Uraufführung des Stücks die nunmehrige – mit dem Ensemble gemeinsam entwickelte - Stationenversion zu Orten im zweiten Bezirk, von denen in der Nazizeit Jüdinnen und Juden vertrieben und/oder in den Tod getrieben wurden. Der Geflüchtete, den es in dieser Version gleich drei Mal gibt, um gleichzeitig drei Gruppen – zeitversetzt - das Stationentheater erleben zu lassen, trifft auf Geister von Menschen, die nicht mehr flüchten konnten.

Einige davon werden – von Musik untermalt – in einem der Audiofiles genannt. Immer wieder hören die mitgehenden Besucher_innen auf der Tour durch den zweiten Bezirk, unter anderem in der Tempelgasse, über Kopfhörer zuvor aufgenommene Einspielungen. Sie ergänzen das Spiel der Begegnung von Arash – übrigens spricht einer der drei Farsi, ein anderer Arabisch und der dritte Hebräisch – mit den vor seinem geistigen Auge lebendig werdenden Jüd_innen, die in den Tod geschickt wurden.