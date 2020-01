Wenn es uns nicht gäbe, wären auf der Bühne alle nackt

Sogar bei Hörspielen

Trotzdem ist es dann nicht egal, was jede und jeder anzuziehen kriegt. Das Stück genau und tiefgehend zu lesen ist für sie ganz wichtig, „um die einzelnen Charaktere genau zu kennen, zu wissen, was zu ihnen an Kleidung passt, ihr Wesen unterstützt“, meint die Kostümbildnerin. „Da gibt’s auch Dinge, die das Publikum gar nicht sieht. So hab ich den Spielerinnen und Spielern in ihre Koffer ganz persönliche Gegenstände gegeben. Das ist ein Spleen von mir, aber damit haben die Schauspielerinnen und Schauspieler auch so ihre ganz persönlichen Momente und Elemente.“

Selbst bei Hörspielen, wo niemand die Sprecherinnen und Sprecher sehe, „ist das ganz wichtig, denn es macht oft bei Geräuschen einen Unterschied – in welchen Schuhen du gehst oder wie sich Regen auf deiner Jacke anhört“.Bei der Suche nach den richtigen Kostümen und Gegenständen verfalle sie so richtig in einen Rauschzustand, gesteht Anna Pollack dem Kinder-KURIER