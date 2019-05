Wenn du’s nicht hörst, kannst du’s lesen

Schon, aber unsere ist besser

„Aber solche Apps, die Gesprochenes in Geschriebenes übertragen, gibt es ja schon, was ist das Neue an eurer Entwicklung?“, wollte der Kinder-KURIER wissen.

„Unserer App verwendet Künstliche Intelligenz (KI) und baut auf dem Speech-to-Text Algorithmus von Google auf, der schon sehr gut, fast fehlerfrei, funktioniert. Der von uns verwendete Algorithmus kann nicht nur einzelne Wörter erkennen und diese wiedergeben, sondern ganze Sätze. Dabei kann er auch Satzstellung und Semantik erkennen und sich selber korrigieren. So kann es passieren, dass der Algorithmus bereits geschriebene Wörter wieder löscht und neu schreibt, da er erkannt hat das deren Bedeutung anders ist als zunächst vermutet.“

Die Android-App, genannt „Lies mal, Opa!“, arbeitet also mit dem was oft „ Deep Learning“ genannt wird, lernt also selbstständig dazu, verbessert somit durch jede Anwendung die Übersetzungsleistung vom Gesprochenem zum Geschriebenem.