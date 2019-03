Wenn die Fassade der „feinen Gesellschaft“ witzig bröckelt...

Berauschend

Das berauschende Fest für ein nie in Erscheinung tretendes Hochzeitspaar eskaliert in „Ich will“ in der für das junge, engagierte, hochprofessionelle E3-Ensemble bekannten Art exzessiven, sehr stark körperlichen, sarkastischen Theaters. Trend zur Fassade samt Anklängen von Biedermeierlichkeit, gepaart mit Gehabe in der Manier High Society wird durch Überspitzung, Überdrehung der Lächerlichkeit preisgegeben.