Wenn der Spielraum eng und enger wird

Sesamin

Heimlich fuhr er – jeweils 18 Stunden - mit dem Bus nach Teheran, um einen privaten Kurs in Method Acting zu absolvieren. Gemeinsam mit Freunden mieteten sie in Buschehr einen Keller – offiziell als Lager – und spielten im Untergrund: Sesamin (Untergrund). Bei dieser Erzählung schminkt sich Alireza Daryanavard weiß und spielt eine Szene – auf Farsi (Persisch) von MacBeth, eines der Shakespeare-Dramen rund um Macht und Tyrannei. Der Keller fliegt auf, weil der Vater eines mitwirkenden Freundes die Polizei verständigte, Daryanavard versteckt sich und flüchtet dann auf Rat der Freunde.

2014 in Österreich angekommen, hatte er noch Glück und bekam innerhalb eines Jahres Asyl. Neben den verhörartigen Fragen, die an den Beginn erinnern – im Österreichteil werden sie durch Beleuchtung zu rot-weiß-roten Bändern -, greift der Solo-Schauspieler aber auch aktuelle zunehmend autoritärer werdende Tendenzen auf und knüpft damit an seine Konstante an: Kampf für Demokratie, Freiheit und Frieden. Aber auch an den Aspekt des Nationalismus in dem er Esra Özmen aka EsRAP einspielt: „Wie viel los wird man eigentlich den Staat, wenn man ein Staatenloser ist? Spürt man dann die Grenzen nicht mehr?“