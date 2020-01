Wenn der Roboter zum Pflegefall wird…

Nicht selten werden Verhaltensweisen oder Zustände durch eine Verdrehung, Verkehrung der Verhältnisse viel deutlicher. Offensichtlicher wurden wohl selten zuvor oder auch danach überkommene Rollenklischees von Irmtraut Morgner in der berühmt gewordenen Kurzgeschichte „Kaffee verkehrt“ (im Band aus „Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz", Aufbau Verlag, DDR, 1974) aufgezeigt. Klassische Situationen in einem Café – nur, dass „typisch“ männliches Verhalten von Frauen und eben umgekehrt ausgeführt werden.

Maschine - Mensch

In „ALT. Ein Robotermusical“ vertauschen Menschen und Maschinen – ansatzweise – ihre rollen. Häufig werden als Ausweg aus dem Auseinanderklaffen von Überalterung in industrialisierten Gesellschaften und Mangel an Pflegekräften Roboter in die Diskussion geworfen. Und ansatzweise eingesetzt. Von der Streichelrobbe bis zum Automaten, die Tätigkeiten bei der Pflege ausführen oder zur Bespaßung eingesetzt werden (sollen).Hier steht im Zentrum des Geschehens eine offensichtlich sehr alte, ziemlich ausrangierte Maschine. Eine Metallkiste mit Greifarm und Ofenrohr-Abzug. Sie steht übrigens auf einem Boden aus Holzbrettern und an manchen Stellen eingegossenen Betonteilen. Offenbar Überbleibsel aus der Vergangenheit des WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) als zunächst Lokomotiv- und Maschinenfabrik und später fast 100 Jahre lang höhere technische Schule.