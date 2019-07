Wenn bunte Ameisen zu Katzen, Fischen und Herzen werden

Fast meditativ

Selma und Döndü ließen sich mitten in der Unterführung nieder um fast völlig in sich versunken zuerst ein Herz mit dem Kleber zu ziehen und dieses dann mit den bunten Ameisen zu besetzen. „Wir haben zuerst geredet, was wir machen könnten. Herz, Stern, Drei- und Viereck sind uns eingefallen. Jetzt machen wir eben ein Herz.“ Wobei’s dabei nicht blieb. Ein großer Kreis, ein A und ein Dreieck folgten. Die beiden agierten fast meditativ.

Andere wie Mazin, Mohamed, Natali und Omer arbeiteten an einer langen Ameisenstraße mit so mancher Kurve. Aber auch hier baute Madi ein Herz in das große gemeinsame Muster ein.