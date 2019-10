Wenn arm und reich auf der Bühne aufeinandertreffen (2)

Lügen

Da tanzt eine Neue in der Schule an, Nadine. Die strotzt nur so vor Markenklamotten, Glitzer und neuestem Smartphone. Und ach, wie sie das Busfahren ankotzt, nur weil Papas Auto in der Werkstatt ist. Bei der Busstation kommen beide ins Gespräch. Alina will in Nichts nachstehen, redet der Neuen nach dem Mund und erfindet – diesmal keine Ausreden, sondern noch größeren Reichtum als ihn Nadine hat.

Schon im ersten Teil zeichnet sich – mit zweimaligem Hinweis auf die nicht funktionierenden Kreditkarten – und auch atmosphärisch an, dass der reiche Vater möglicherweise seinen fürstlich bezahlen Managerposten nicht mehr hat. Zum Showdown kommt’s aber erst in einem rasanten zweiten Teil.