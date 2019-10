Wenn Alte vor Jugendlichen auf der Bühne zeitweise ausflippen

AkzepTANZEN

Age Company Wien

Tanzperformance, ca. ¾ Stunde

Im Rahmen des Festivals

ALTERnativeTANZ

Choreografie: Nicole Berndt-Caccivio

Musik, Bühne, Kostüm: Age Company

Performer_innen: Axel Anselm, Nora Aschacher, Evelyn Gessl, Eva Glöckner, Walter Heckenthaler, Maria Keita-Wadsack, Susanne Claudia Krasny, Veronika Kritzer, Antonia Lersch, Heinrich Lersch, Monika Mar, Sigrid Prihoda

Tanzt, tanzt, tanzt – vor allem aus der Reihe

Drei Kurzstücke an einem Abend, 70 Minuten

Ab 12 Jahren

MW*5 | My Way (Hamburg)

Choreografie: Gabriele Gierz

Darsteller_innen: Birgit Gabriel, Silke Goldbek-Löwe, Achim Hartlep, Ingrid Hartlep, Hanne Heimann, Ulla Kastrup, Christel Müller-Schwefe, Heidi Rebel, Inge Rippe, Maiken Sahling, Renata Schwarz, Inga Weinhold, Karin Wiegmann, Edith Ziegenfuss

Seven Seasons | Wirbelnde Weiber

Projektleitung, Choreografie: Julia Danzinger

Kostüm: Saskia Pauls, Andrea Steindl

Performance: Sylvia Deixler, Gabriele Herbst, Helga Kares, Saskia Pauls, Andrea Steindl

In diesem Körper irgendwo

Liz King & Harmen Tromp

2. Oktober 2019; 19 Uhr

Short Cuts – Gang Art – Back to the roots

Drei Kurzstücke an einem Abend, 65 Min.

Ab 12 Jahren

Catch the Moment|MUK Wien

Künstlerische Leitung: Manfred Aichinger

Performer_innen: TeilnehmerInnen des Forschungsprojekts »Catch the Moment.

Tracking | Body Focus Group

Leitung: Liz King

12 Mitglieder der Body Focus Group: Menschen zwischen 45 und 74 Jahren

Age Surfer´s Symphony | tanz.coop

Choreografie: Gisela Elisa Heredia

3. Oktober 2019, 19 Uhr

Alle: Dschungel Wien: 1070, MuseumsQuartier

Telefon: (01) 522-07-20-20

www.dschungelwien.at