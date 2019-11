Welche Kinderrechte sind euch wichtig?

Kinderrechte stärker absichern

Die Jugendlichen haben sich bereits vorab über Kinderrechte Gedanken gemacht, folgende Rechte sind ihnen besonders wichtig: Bildung, Schutz vor Gewalt, Spiel und Freizeit, Gesundheit und das Recht auf Gleichheit.

Einig waren sich die anwesenden Politiker*innen ( Cornelia Schweiner, Anna Hopper, Lambert Schönleitner und Claudia Klimt-Weithaler) darin, dass es wichtig wäre, dass Schüler*innen Freizeit haben sollen und dass die Kinderrechte stärker abgesichert werden müssen.

An diesem Vormittag konnte sich auch die zuständige Landesrätin Ursula Lackner Zeit nehmen, die Anliegen der Jugendlichen in Bezug auf die Kinderrechte zu erfahren. Für Jugend- und Bildungslandesrätin Ursula Lackner ist klar: „Die Geburtsstunde der UN-Kinderrechtskonvention jährt sich dieser Tage zum 30. Mal – einerseits ein guter Grund, um auf das bereits Erreichte zurückzublicken, andererseits ein Auftrag, weiterhin am Ball zu bleiben und bestehende blinde Flecken sichtbar zu machen. Die Kinderrechtewoche mit Aktionen wie „Kinderrechte-Politik“ im Landhaus dienen einer solchen Sichtbarmachung – ABER: Die Kinderrechte müssen 365 Tage im Jahr in unserem Fokus stehen und mit Leben befüllt werden.“

www.mitmischen.steiermark.at­