Warum so fantasievoll beim Bestrafen?

OMG

„Oh, mein Gott!“, so soll Ulrich Hub reagiert haben, als er vom Schauspiel Karlsruhe vor mehr als 15 Jahren gebeten wurde, ein Kinderstück zum Thema Gott zu schreiben. Das erzählt Yüksel Yolcu, Regisseur der grandiosen Fassung, die nun im Theater der Jugend, Premiere hatte. Er selbst, so sagt der in Berlin lebende Yolcu dem Kinder-KURIER, „habe immer wieder gesehen, dass viele Theater dieses Stück spielen, es aber nicht gekannt.“ Bis er vom Wiener Theater „gebeten wurde, wieder ein Stück zu inszenieren (in der vorigen Saison war’s „ Ronja Räubertochter“). Die haben mir dann einige Stücke geschickt, die Arche war das Beste, das hat mir sofort gefallen.“ Die Kombination aus Humor, Witz und großer Philosophie wie Kinder solche Fragen stellen und diskutieren, hat - nicht nur - ihm gefallen.

