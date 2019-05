Warum diese Projekte gewonnen haben

Aus den Arbeiten der mehr als drei Dutzend Schulklassen, die an der ersten Ausgabe von „Power Up!“, dem Schulwettbewerb von Wien Energie, teilgenommen haben, hatte die Jury die sprichwörtliche Qual der Wahl. „Die Auswahl ist uns sehr schwer gefallen“, gesteht der Organisator des Bewerbs, Martin Gerstorfer, dem Kinder-KURIER. „Die Qualität der Einsendungen hat uns alle überzeugt, trotzdem mussten wir uns auf eine Rangfolge einigen.“

Die Jury-Mitglieder waren sich „immer ziemlich einig. In Summe fanden wir es toll, dass sich doch viele Klassen so intensiv mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandergesetzt haben und somit sicherlich viel gelernt haben“, meinte die Vertreterin des KURIER, Michaela Zichtl (Marketing).

In der Kategorie Video befanden die Jurorinnen und Juroren: „Das Siegervideo der NMS Brüßlgasse ist kreativ, sehr gut umgesetzt und kurzweilig. Es ist inhaltlich richtig, hat Schwung (inklusive guter Musik) und stellt das Thema inhaltlich richtig dar. Es ist ein „Lernvideo“, das man sich gerne ansieht.