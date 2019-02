Waaaaruuuum gibt es Kriege und Gewalt?

Große weiße Luftballons scheinen in der Luft zu stehen. Auf ihnen stehen einzelnen der Kinderrechte. Der „Trick“, der die mit Gas gefüllten Ballons nicht zur Decke der Eingangshalle der Volksschule Marktgasse ( Wien-Alsergrund) steigen lässt: Jeweils ein kleiner Stein ist am Ende der Schnur angebunden. Manchmal lassen die Kinder der 2c die Ballons am Boden stehen und im Luftzug flattern. In anderen Szenen nehmen sie die Schnüre in die Hand und versetzen die Ballons an andere Stellen.

Jede und jeder hat gezeichnet

Die Kinderrechte – die heuer übrigens im November ihren 30. Geburtstag feiern - stehen nicht nur auf den Ballons. „Wir haben alle dazu auch etwas gezeichnet, jedes Kind aus der Klasse“, erklärt Miki und er zeigt auf die noch in einer Ecke auf dem Boden liegenden Zeichnungen. Die werden später noch aufgehängt. Der Kinder-KURIER durfte wenige Tage vor der (vorläufig?) einzigen Aufführung (am letzten Februartag) einer Probe für das kleine Theaterstück zuschauen.