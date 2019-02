Von Vögeln und Menschen und was sie mit Technik zu tun haben

„Der Mensch ...

... ist ein faszinierendes Geschöpf und auch wenn wir aus Blut und Fleisch bestehen, haben wir trotzdem so viel Technik in uns...“ In der Folge beschreibt Ali Shaker aus dem Wiener Phönix-Realgymnasium in seinem Text „Du bist die Technik!“ unseren Körper und seine technischen Möglich- und Fähigkeiten.

„Am Anfang ist mir nicht wirklich was eingefallen“, erinnert er sich im KiKu-Interview an die Suche nach einem Zugang für seinen Text. Beim Weg von der Schule nach Hause kam ihm bei der Beobachtung von Menschen eine Idee nach der anderen – zunächst ausgehend von den Bewegungsabläufen. Eins gab das andere und so landete der Schüler bei der Beschreibung der Funktionsweise der „besten und effizientesten Maschine“.

Ali Shaker nimmt übrigens, wie er dem KiKu erzählt, auch bei mehreren Bewerben teil und nennte Lesebewerbe ebenso wie „Sag’s Multi!“, den mehrsprachigen Redebewerb des Vereins Wirtschaft für Integration, wo er schon zwei Mal mit Deutsch und Arabisch sprach. Obwohl erst in der 6. Klasse arbeitet Shaker schon an seiner vorwissenschaftlichen Arbeit über Zusammenwirken von Körper und Psyche.