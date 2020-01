Vögel und Fantasie kennen keine Grenzen

Pass oder nicht Pass …

So „nebenbei“ transportiert das ¾-Stück für Kinder ab ca. 7 Jahren das Dilemma vieler Menschen, die auch weit eisen möchten oder gar müssen (flüchten), aber keinen Pass haben, wodurch sie in ihrem Fortkommen behindert werden. Hier ist es die Schwalbe, die keinen Pass hat – und weil sie (natürlich) auch keine anderen Papiere und Ausweise hat, kriegt sie auch keinen Pass.„Der Pass … ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird“, schrieb Bertolt Brecht in „Selbstgespräch zu zweit“. „… Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt wie die Aktienpakete in das Safe gesteckt werden, das an und für sich keinen Wert hat, aber Wertgegenstände enthält.“