Vielfach gespaltene Persönlichkeit

Widersprüchlichkeiten

Andererseits bemühte er sich genau mit ihr um die Herausgabe des Werks seines Vaters. Manche Texte, so halten ihm Literaturkritiker_innen vor, ähneln in ihrer Diktion, in ihren Formulierungen, dem Duktus des Vaters und seiner Gesinnungsfreunde. „Hitler klebt wie Napalm an mir“, wird Bernward Vesper in der Performance mehrfach zitiert. Und es ist nicht nur „die Sch… in die wir hineinerzogen werden“. Was in der Performance nicht vorkommt ist der Sager den die überzeugte faschistische Mutter dem Sohn an den Kopf geworfen haben soll: „Du verdankst Hitler dein Leben.“

Ihr Ehemann wollte nach fünf Kindern kein weiteres mehr. Doch als der „Führer“ seine Untertanen aufforderte, möglichst viele Kinder für das „Reich“ zu zeugen und gebären, gab’s Bernward als sechstes Kind der alten Vespers.