Viele schaffen ein Kunstwerk: Zwei Händ‘ – eine Million Cent

„Wir haben uns das auch ausgerechnet. Würde ein Mensch allein diese Skulptur bauen, würde sie oder er gut zwei Jahre brauchen.“ Und zwar jeden Tag und 24 Stunden am Tag – so die Berechnung, also doch noch ein paar Jährchen mehr ;) „Aber wenn viele unabhängig voneinander an Puzzle-Teilen arbeiten, wird sie in absehbarer Zeit fertig. Sie soll am Platz der Menschenrechte aufgestellt werden“, so der Plan. Natürlich hat sich die Entstehung durch die Phase des Lockdown erheblich verzögert.

Und natürlich gibt’s einen ausgeklügelten Plan – die 63 Teile ergeben die Grundstruktur der beiden Hände. Jeder Teil wird mit den Münzen erst unten voll geklebt und dann schräg versetzt kommen oben drauf mehrere Schichten – ähnlich der Höhenschichtlinien von Gebirgen im Atlas.