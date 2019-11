Viele große Fortschritte, aber ...

Zum Kinderrechte-Geburtstag zog auch die Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ Bilanz darüber, welche Fortschritte in den vergangenen drei Jahrzehnten in Sachen Umsetzung von Kinderrechten erzielt werden konnten. Aber auch, was noch zu tun bleibt. „Es ist noch ungeheuer viel zu tun und auch in Österreich gibt es Handlungsbedarf“, so der Geschäftsführer Reinhard Heiserer. „Trotzdem ist das runde Jubiläum der Kinderrechtskonvention ein Grund zu feiern: Kein anderer Menschenrechtsvertrag hat so viel positive Resonanz gefunden wie dieser - alle Staaten der Welt, mit Ausnahme der USA, haben ihn ratifiziert. Und auch bei der konkreten Umsetzung der Kinderrechte ist in den vergangenen 30 Jahren viel weitergegangen.“